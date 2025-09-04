Por inseguridad, el Haití-Honduras se jugará en otra isla del Caribe

EFE

Las selecciones de Haití y Honduras iniciarán el camino en busca del boleto al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos países, junto con Costa Rica y Nicaragua, integran el grupo C de las eliminatorias de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Debido a la inseguridad por la situación política y social que vive Haití, el partido contra Honduras se jugará en Curazao, en un estadio con capacidad para 10.000 espectadores.

Haitianos y hondureños llegan a su primer duelo reforzados con algunos de sus mejores futbolistas que juegan en el exterior.

🔥MAÑANA JUGAMOS 🇭🇳



✍️Una nueva historia comienza…

🌟Las 5 estrellas unidas por un mismo objetivo: poner en alto el nombre de Honduras en el camino a #UNITED2026 🌎⚽️



⚽️Haití 🇭🇹🆚🇭🇳Honduras

📅Viernes, 5 de septiembre

⏰6:00p.m. (HN)

🏟️Ergilio Hato – Willemstad, 🇨🇼… pic.twitter.com/ypawj00ak4 — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) September 4, 2025

Los 'catrachos', dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda, llegaron el miércoles a Curazao con el objetivo de sumar los primeros tres puntos ante un rival que "en los últimos tiempos ha crecido mucho", dijo a periodistas el centrocampista Edwin Rodríguez.

"Es una eliminatoria que comienza con muchos sueños, con muchos deseos por parte de nosotros", enfatizó Rodríguez antes del viaje a Curazao.

Entre los 'legionarios' de Honduras figuran Anthony 'Choco' Lozano, quien juega con el Santos Laguna mexicano, y Luis Palma, del Lech Poznan polaco.

El equipo de Haití cuenta con internacionales como Martin Expérience que juega con el Nancy francés, y Frantzdy Pierrot, del AEK Atenas griego.

Después del partido contra Haití la selección de Honduras regresará a Tegucigalpa a preparar el juego contra Nicaragua, el próximo martes.

El país que finalice en el primer lugar se clasificará directamente al Mundial 2026; el segundo irá a la repesca.