Publicación: lunes 18 de agosto de 2025

Por fin se terminó la racha sin victorias de Boca Juniors

La sequía de victorias del Xeneize duró más de 110 días

Boca Juniors puso fin este domingo a una racha sin victorias que duró 120 días con una goleada a domicilio por 0-3 a Independiente Rivadavia, mientras que River Plate se impuso por 4-2 a Godoy Cruz en el cierre de la quinta jornada del torneo Clausura argentino.

Boca se impuso en el Estadio Mundialista de Mendoza con un autogol de Ezequiel Centurión y sendos tantos de Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

Fue el primer triunfo del semestre y la primera alegría del xeneize tras 12 presentaciones.

River Plate con mayoría de suplentes, goleó por 4-2 a Godoy Cruz con sendos dobletes de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, mientras que Agustín Auzmendi convirtió los dos de la visita.

Barracas Central empató 1-1 en los pagos de Central Córdoba y quedó como líder de la Zona A con 10 unidades, uno más que Estudiantes -que hoy cedió su invicto al caer ante Banfield por 3-2.

Huracán derrotó el sábado a Argentinos Juniors por 1-0.

En la Zona B el líder es River Plate con 11 puntos, escoltado por Lanús, que hoy venció a Gimnasia por 1-2, con nueve puntos.

Aficionados de Boca Juniors hacen suyas las playas de Miami

Los otros tres denominados ‘grandes del fútbol argentino-sufrieron derrotas en esta fecha: Racing el viernes 1-2 ante Tigre, Independiente el sábado 2-1 frente a Vélez Sarsfield y San Lorenzo también el sábado 2-1 contra Platense.

La quinta jornada se completará este lunes con dos partidos clave por la lucha por mantener el lugar en la primera división: Sarmiento ante Atlético Tucumán y Talleres frente a San Martín de San Juan.

