Phillippe Coutinho estrenó camiseta y debutó con Santos

EFE

Philippe Coutinho, exjugador de Liverpool y FC Barcelona, debutó este viernes con la camiseta del Santos en la victoria por 1-2 sobre el São Paulo en un partido atrasado de la 21ª jornada del Campeonato Brasileño.

Gabriel Barbosa 'Gabigol' fue el autor de los dos goles del conjunto albinegro, que no pudo contar con Neymar, de baja por lesión, en un clásico paulista tenso y repleto de alternativas disputado en el estadio Morumbí.

Uma estreia feliz, do jeito que você merecia. É só o começo, Coutinho! ? pic.twitter.com/JmBGS5sqUW — Santos FC (@SantosFC) October 3, 2026

São Paulo se adelantó primero por medio de un penalti transformado por Luciano, pero el ex delantero del Inter de Milán empató de cabeza antes del descanso y culminó la remontada para los visitantes en el arranque de la segunda mitad.

Las numerosas intervenciones de Diógenes bajo los palos también fueron fundamentales para mantener los tres puntos en el bolsillo del cuadro dirigido por Cuca.

Coutinho, nuevo refuerzo del club de Pelé, entró en el intervalo en sustitución del argentino Álvaro Barreal y participó en la jugada del segundo gol de Gabigol.

Coutinho, após estreia com vitória pelo Santos: "Minha volta foi um pouco difícil, mas acho que aguentei bem". #futebol #santos #brasileirao pic.twitter.com/vZ2lxdW59r — ge (@geglobo) October 3, 2026

Hacía casi ocho meses que el exinternacional con la Canarinha no jugaba un partido profesional, luego de rescindir su contrato con el Vasco da Gama el pasado mes de febrero.

"Estuve bastante tiempo fuera pensando, recapacitando; tuve esa oportunidad de hacer este reinicio y ahora, de aquí en adelante, a buscar nuevos aires", confesó el mediapunta a TV Globo al término del encuentro.

"El retorno ha sido un poco difícil. Un partido muy disputado, pero creo que aguanté bien, conseguí ayudar en defensa, todo el mundo se entregó y nos llevamos tres puntos importantes", añadió.