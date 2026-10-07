Pedro anuncia su retiro del futbol

Reuters

El exdelantero de la selección española Pedro Rodríguez anunció su retirada a los 39 años, poniendo fin a una brillante carrera de dos décadas en la que consiguió 25 títulos importantes.

Pedro, que quedó libre tras abandonar la Lazio al expirar su contrato en julio, fue una pieza clave de la selección española que se proclamó campeona del Mundial de 2010 y fue titular en la final en la que vencieron a Países Bajos. También ayudó a España a ganar la Eurocopa de 2012.

"Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida", afirmó el futbolista canario en un comunicado publicado en las redes sociales.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

"Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias futbol por hacerme tan feliz", agregó.

Pedro se incorporó al primer equipo del Futbol Club Barcelona en 2008 y alcanzó su máximo esplendor bajo la dirección de Josep Guardiola, con quien ganó 20 títulos importantes.

El delantero, nacido en Tenerife, marcó en la victoria por 3-1 del Barcelona sobre el Manchester United en la final de la Champions League de 2011, antes de fichar por el Chelsea en 2015.

Pedro marcó en Champions League y Lazio remontó a Celtic

Ganó el título de la Premier League en su segunda temporada en Stamford Bridge y, posteriormente, pasó una temporada en la Roma antes de cruzar la ciudad para fichar por la Lazio, donde pasó los últimos cinco años de su carrera.

Pedro disputó 794 partidos a nivel de clubes, en los que marcó 197 goles, mientras que con la selección española anotó 17 goles en 65 partidos.