EFE

Dos goles nacidos en saques de esquina en la primera parte, el primero de Juan Cáceres y el segundo de Diego Gómez, permitieron a Paraguay imponerse este martes a Japón, donde dirigía por última vez el seleccionador Hajime Moriyasu, en un amistoso celebrado en Singapur.

Poco tardó la 'Albirroja' en ponerse por delante. Recién cumplido el minuto Diego Gómez dio el primer brochazo a una jugada de pizarra sirviendo el balón al espacio entre el punto de penalti y la medialuna donde Juan Cáceres puso el interior del pie para firmar un remate, dejando sin oportunidad a Zion Suzuki.

El tanto tomó por sorpresa a los japoneses, que con un 11 titular en el que no estuvieron algunos de los más habituales, necesitaron algo de tiempo para asentar su dominio de la posesión ante un rival que concedía muy poco en el entorno de su portería, acumulando rivales atrás y mostrándose muy sólido.

Solo en un momento se mostró vulnerable Paraguay, cuando se encadenaron dos acciones protagonizadas por el defensa Omar Alderete, una infracción sobre Keisuke Goto sin balón y una posible mano dentro del área tras disparo de Koda Sano. Ambas situaciones fueron revisadas durante varios minutos en el VAR por el colegiado tailandés Mongkolchai Pechsri, quien decidió no señalizar ninguna de ellas.

Tras el receso, volvieron a castigar los de Gustavo Alfaro. Y otra vez de la misma manera, con un saque de esquina ejecutado por Diego Gómez desde el lado izquierdo que no acertó a despejar de cabeza el capitán Ko Itakura y que acabó remachando, también por la vía área, el hombre con el otro brazalete, Gustavo Gómez, tras adelantarse a su par.

La ventaja le permitió al bando sudamericano marcharse sin agobios al descanso, de donde Japón volvió con un triple cambio y más talento. Eso le permitió mostrarse más incisivo y acariciar el tanto en un centro al que no llegó Goto y en un golpeo a placer de Sano que tapó a la heroica Cáceres.

No fue la única para los asiáticos, que amenazaron también con un tiro de Takefusa Kubo que se fue alto y con oportunidades que nacían en las bandas, donde encontraron el camino más fácil para generar incertidumbre, como un centro con cabezazo de Takumi Minamino que tampoco colocó entre los tres palos.

Tanto insistió Japón que acabó teniendo recompensa en el tramo decisivo cuando Orlando Gill le negó el gol a Kubo en un lanzamiento de falta, pero no pudo evitar el gol posterior de Shio Fukuda al aprovechar este el rechace. Fue el último de la etapa como seleccionador de Hajime Moriyasu, que se marcha tras llegar al cargo en el 2018 con una derrota ante los paraguayos, quienes cierran con dos triunfos su gira asiática tras haberse impuesto previamente a Singapur.