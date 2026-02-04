Nueva oportunidad para Vicente Sánchez, pero no será en México

EFE

El uruguayo Vicente Sánchez fue anunciado este jueves como nuevo técnico del Emelec de Ecuador, tras la salida el pasado martes del entrenador argentino Guillermo Duró, según informó el club en la red social X.

"Emelec da la bienvenida a Vicente Sánchez como nuevo director técnico del primer equipo", informó la institución.

El club, conocido como El Bombillo, destacó que Sánchez asume el cargo "tras un exitoso paso" por el Cruz Azul mexicano, con el que se consagró campeón de la CONCACAF Champions Cup en junio de 2025.

Durante su etapa en México, Sánchez alcanzó las semifinales del torneo Clausura 2025 de la Liga MX y registró una efectividad superior al 70 % de los puntos disputados, un rendimiento que permitió al Cruz Azul ubicarse en el primer lugar del ranking de clubes de la CONCACAF, añadió Emelec.

El técnico uruguayo reemplaza a Duró, quien había iniciado la pretemporada en enero tras lograr la permanencia del club en la temporada 2025.

Sin embargo, el cambio en el directorio de la institución derivó en su salida "en los mejores términos", según declaró el entrenador argentino a la prensa.

Además del anuncio de Sánchez, Emelec informó este jueves de la contratación de su primer refuerzo extranjero, el centrocampista uruguayo Gonzalo Nápoli.