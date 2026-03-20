Nueva oportunidad para Fernando Gago, ¿Dónde será?

EFE

El argentino Fernando Gago fue anunciado este viernes por Universidad de Chile como nuevo entrenador por la presente temporada local.

"El DT argentino arribó a Chile durante este viernes y ya selló su vínculo con el club para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero", informaron en un comunicado en redes sociales.

Los términos de la contratación del ex centrocampista de 39 años no fueron divulgados por las partes.

¡Bienvenido, Fernando Gago!

El argentino es el nuevo Director Técnico del Romántico Viajero 🔵🔴



Que sea una gran temporada juntos 🤘🏼 pic.twitter.com/MMmNn5GzyZ — Universidad de Chile (@udechile) March 20, 2026

Gago llega en sustitución de su compatriota Francisco Meneghini, quien fue destituido hace dos semanas debido a los precarios resultados que dejaron al equipo sin competir en torneos internacionales.

El exjugador de Real Madrid, Roma, Valencia y Boca Juniors tendrá tres desafíos en la temporada: el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga.

Comenzará a entrenar al equipo este sábado, luego de haber debutado en la recién creada Copa de la Liga, en la que volverá a jugar el próximo martes, cuando enfrente a Unión La Calera.

La U no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, de la que fue semifinalista en 2025, y transita la liga en el octavo puesto con 10 unidades.

Fernando Gago ya está en Chile para firmar con la U pic.twitter.com/aRAFWZy7ay — rincondelbulla (@rincondelbulla) March 20, 2026

Gago arriba al futbol chileno luego de cuatro meses de inactividad tras su salida del Necaxa mexicano en el que dirigió 20 partidos, entre julio y noviembre de 2025, con un registro de cinco victorias y 10 derrotas.

El argentino había regresado al banquillo de la Liga MX para dirigir al Necaxa al finalizar su vínculo con Boca Juniors, del cual se marchó con 30 partidos dirigidos y un 64% de efectividad.

Gago estará acompañado por Fabricio Coloccini, quien se desempeña como su ayudante de campo junto a Diego Navone, y su preparador físico Roberto Luzzi.