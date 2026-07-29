¡Nueva era! Francia cambió su escudo tras nombrar a Zinedine Zidane

Enrique Gómez

Si el escudo del gallo en medio de una figura geométrica no lo usaba ni la misma Selección de Francia, ya era momento de hacer un cambio también en la Federación y así tener un diseño más uniforme.

Al momento en que anunció la llegada de Zinedine Zidane como su director técnico de cara a la Copa del Mundo del 2030, Francia reveló su nuevo escudo, con un gallo mucho más ‘vivo’ al que se usó a partir del 2011.

A través de redes sociales, la Federación Francesa de Futbol (que ya porta en su perfil la nueva imagen) anunció el recambio de su escudo, el cual dejará de estar dentro de un hexágono y llevar colores oscuros. A partir de ahora, la FFF usará tonos menos serios, con un gallo gálico que luce completo de patas a cresta y mirando hacia su izquierda, además el nombre del país en la base aparece curveado.

El escudo luce más detallado y similar el emblema que usó la Selección Francesa en su camiseta durante la Copa del Mundo 2026; no es casualidad, pues la idea es unificar ambas imágenes. Según la propia Federación, la actualización busca modernizar la identidad visual para entornos digitales, marketing y eventos, al tiempo que crea un lenguaje gráfico unificado para todas las selecciones francesas.

La distinción con el anterior escudo federativo es evidente, pero también tiene ciertas diferencias con el logo utilizado en la camiseta de la selección (distinto al de la FFF a partir del 2014), pues la base donde se erige el animal ahora es totalmente lineal, el gallo luce un poco más estilizado y con la aparición de púas en ambas patas.

La Selección Francesa buscará aplicarle una tercera estrella a este nuevo escudo tras el verano del 2030.