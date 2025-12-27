Redacción FOX Deportes
Nigeria ya está en la segunda ronda de la Copa Africana de Naciones
Las 'Águilas Verdes' vencieron a Túnez y se adueñaron de la cima del Grupo C
Nigeria venció 3-2 a Túnez en el Complexe Sportif de Fès, en duelo clave del Grupo C de la Copa Africana de Naciones 2025.
El partido tuvo ritmo intenso desde el inicio, con ambos equipos buscando acercarse a los octavos de final. Nigeria llegaba con tres puntos y Túnez también tras su victoria previa. El resultado perfilaba al ganador rumbo a la segunda ronda.
El marcador se abrió al 44’, cuando Victor Osimhen conectó un cabezazo certero para el 1-0 antes del descanso.
En la reanudación, Wilfred Ndidi amplió la ventaja al 50’ con otro remate de cabeza tras tiro de esquina. Ademola Lookman puso el 3-0 al 67’ con un disparo cruzado dentro del área. Nigeria se mostraba dominante y efectiva en ambas áreas.
Túnez reaccionó con orgullo al 74’, cuando Montassar Talbi descontó de cabeza tras un tiro de esquina.
El empuje tunecino se acentuó y generó su premio al 87’, cuando Ali Abdi anotó de penal para el 3-2. Los últimos minutos fueron de presión alta y desorden ofensivo. Nigeria defendió con oficio para sostener la ventaja mínima.
