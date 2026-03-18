Neymar reacciona a su ausencia con Brasil: “Oye, Ancelotti, ¿y yo?”

Redacción FOX Deportes

Neymar tenía la esperanza de ‘llenarle el ojo’ a Carlo Ancelotti para los amistosos ante Francia y Croacia, pero no lo consiguió.

El delantero no ha jugado con la ‘Verdeamarela’ desde octubre de 2023, cuando disputó 45 minutos frente a Uruguay, en duelo de la eliminatoria mundialista.

Sin embargo, su última convocatoria llegó en marzo del año pasado, pero una lesión le impidió volver con el cuadro nacional.

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Tras su recuperación y desempeño con el Santos, ‘Ney’ tenía la esperanza de meterse a la lista de ‘Carletto’, pero no fue así.

El propio futbolista compartió en sus redes sociales el momento el que el entrenador lee los nombres de quienes sí estarán en los compromisos del 26 y 31 próximos.

Al comprobar que no sería llamado aseguró “oye, Ancelotti, ¿y yo?”. La reacción completa, a continuación: