Miguel Herrera ratificó su lealtad por la Selección de Costa Rica

Hiram Marín

El buen paso de Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica no ha pasado desapercibido, ni en el país tico ni mucho menos en otros países futboleros como Brasil, de donde el técnico mexicano recibió llamadas con el interés de que se pudiera hacer cargo de algún club.

Sin embargo, el 'Piojo' dejó claro que esos acercamientos fueron con la Federación Costarricense de Futbol, pero él está completamente comprometido con los objetivos que se firmaron en el momento en el que se hizo cargo de 'La Sele'.

"Ni de billete llegamos a hablar, tengo un compromiso acá, y es un compromiso muy claro. Prometí venir a Costa Rica para trabajar, no para depender de una cláusula, decir que la paguen y me vaya. Vale más mi palabra que cualquier carretada de dinero. Estoy muy agradecido con Nacho y Osael Maroto, hicimos un compromiso de lealtad".

El técnico mexicano destacó que poco a poco ha logrado implementar su estilo a la Selección tica, que se ha convertido en un equipo más ofensivo, que ataca de manera contundente y que ha podido manejar resultados.

“Hoy tenemos un equipo con mayor vocación ofensiva. Llegamos al área rival con mucha gente, terminamos jugadas, generamos posibilidades de gol y tenemos capacidad de respuesta. A pesar de ir abajo en el marcador, hemos podido darle la vuelta a partidos contra equipos fuertes".