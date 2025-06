Miguel Herrera defendió a sus jugadores por fiesta en Las Vegas

Hiram Marín

En distintos medios de comunicación de Costa Rica se difundieron imágenes de varios jugadores de la Selección de Costa Rica de fiesta en Las Vegas y de inmediato apareció la preocupación pero también las condenas hacia los futbolistas, pues esto sucedió tan solo unos días antes de enfrentarse a Estados Unidos en los cuartos de final de la Copa Oro.

Sin embargo, el técnico de la 'Sele', el mexicano Miguel Herrera, salió a la defensa de sus jugadores, pues aseguró que él mismo fue quien les dio permiso a los jugadores para que salieran y se despejaran durante unas horas, pues se trata de futbolistas, no de militares.

Miguel Herrera: "Teníamos que darles tiempo para relajarse, para disfrutar, pasaron invictos la fase de grupos" pic.twitter.com/8HAMfuYA08 — TD Más (@tdmascrc) June 26, 2025

"Yo les di permiso. Teníamos planeado un día de descanso; se les dieron cuatro horas, las disfrutaron y no hicieron nada malo. Son seres humanos, muy jóvenes, que tienen la inquietud de salir, conocer y vivir una experiencia. No se puede tener al equipo encerrado en un hotel. Yo mismo soy quien les dice que salgan. No estamos en un campamento militar".

Herrera lamentó que las imágenes de sus jugadores se hayan utilizado para tergiversar la información, pues sabe que dirige a profesionales que están enfocados en un torneo, pero también necesitan descansar y aprovechar su tiempo libre en lo que quieran, siempre y cuando no rompan las reglas.

"Después de 28 días sin descanso, era merecido. Hoy, con un celular, cualquiera sube algo sin contexto y se genera una polémica sin fundamentos. Yo hago esto desde hace muchos años. El futbolista necesita su espacio para despejarse”, enfatizó.

Y añadió: "Se divirtieron, llegaron bien, y hoy están trabajando al 100%. El equipo está concentrado en lo que viene, y eso es lo que realmente importa".