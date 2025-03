Iker Casillas continúa entrevistando a figuras del futbol mundial en su podcast Bajo los Palos, su invitado más reciente es uno de sus excompañeros: Luís Figo.

El portugués no se guardó nada en la charla y habló de su llegada al Real Madrid, su regreso al Camp Nou y, por supuesto, de la actualidad del futbol.

Yo sabía que tenía que volver al Camp Nou y sabía cómo iba a ser recibido porque en términos mediáticos, sabía lo que se iba a montar. Es mucho más fácil cuando ya te esperas un recibimiento hostil, sabes que te van a llamar de todo, no estaba muy preocupado.

Sí claro (que me sentí culé), cuando llegué a Barcelona me identifiqué mucho con el club, con la filosofía de juego, con la gente, yo creo que cuando estuve en Barcelona di todo lo que pude de mí para hacer más grande al club y para ganar. Es lógico que me sentía uno más.

Copyright: Reuters