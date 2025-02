Gerard Piqué fue el primer invitado en el podcast “Bajo Los Palos” de Iker Casillas y, como es costumbre, dio mucho de qué hablar.

El mediocampista no se guardó nada y tocó temas de actualidad, como el estado del futbol y los nuevos jugadores del Barcelona, así como de la rivalidad Barcelona-Real Madrid.

“Yo lo tenía muy claro, era el Barça o nada. El futbol solo por ser futbol no me motivaba lo suficiente, jamás iba a ir a otro equipo”. Copyright: Reuters

“En la pretemporada en Estados Unidos apareció la idea de la Kings League, sinceramente no pensaba que iba a ser lo grande que ha sido”. Copyright: Reuters

“Hay una generación de jugadores más por necesidad que por confianza. A pesar de que La Masía siempre ha sido una fuente de recursos increíble para un club como el Barça y creo que es nuestro sello de identidad y nuestro ADN”. Copyright: Reuters

“¿Lamine sería Lamine si estuviéramos en la generación que estuvimos? Mi sensación es que no estaría jugando. ¿Cubarsí estaría jugando? No lo sé. ¿Gavi estaría jugando? No lo sé”. Copyright: Reuters

“Deportivamente estamos cubiertos y que en los próximos 3-5 años se pueden ganar muchos títulos. Económicamente creo que estamos en una situación difícil, a partir de ahí ¿qué importantes es para el socio esto? Es la gran pregunta”. Copyright: Reuters

“Si en verdad un día el club lo necesita, la responsabilidad que tengo es de estar ahí (como presidente o en otra labor). Porque el Barça me lo ha dado todo. Yo soy quien soy gracias al Futbol Club Barcelona, lo tengo clarísimo”. Copyright: Reuters

“Creo que el futbol, los 90 minutos, creo que hay que cambiar cositas. El futbol tiene que ser entretenimiento (…) no puede ser que un partido termine 0-0 (…) propuesta estúpida, termina 0-0, entonces cero puntos para ambos equipos”. Copyright: Reuters

“Cuando vez que dependes de unas federaciones, que hay gente mayor, de hace muchos años, que tienen miedo al cambio, que no quieren cambiar absolutamente nada, pues allá ellos”. Copyright: Reuters

“A mí sinceramente me afectaban cero los pitos. Conforme pasan los años creas una coraza y es normal porque si no te vuelves loco”. Copyright: Reuters

“Cuando dejas la selección te das cuenta de que has estado en un ritmo de vida muy bestia. Empiezas a tener semanas libres que te dan la vida (…) esos lujos te alargan la carrera, yo no hubiera llegado hasta los 36 si no hubiera parado con la selección después de 2018”. Copyright: Reuters

“Yo siempre he entendido la rivalidad Barça -Madrid como un aliciente, es espectacular. El Barça necesita del Madrid y el Madrid del Barça”. Copyright: Reuters

“Independientemente de qué club es mejor, creo que el Madrid y el Barça se necesitan. Porque estas rivalidades ponen un foco a nivel mundial”. Copyright: Reuters

“La camiseta blanca nunca me la he puesto, intercambias camisetas y me he puesto las camisetas de todos los equipos, es que jamás, ni en un momento íntimo mío para ver cómo queda. ¡Imposible!”. Copyright: Reuters

“De ese partido (Chelsea-Barça) solo me acuerdo de mi mano, porque la he visto luego repetida, y eso es penalti, te lo reconozco”. Copyright: Reuters

“El madridismo durante todos estos años ha utilizado un partido, Chelsea-Barça, para siempre en cualquier discusión referente al tema arbitral, ya con esto lo rebates todo”. Copyright: Reuters

“Yo te puedo sacar un listado, que no acabaríamos nunca, del Madrid en Europa, de partidos y partidos y partidos, donde el árbitro tira de su lado”. Copyright: Reuters