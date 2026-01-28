Lucas Paquetá ya es del Flamengo por una cifra histórica

EFE

El centrocampista Lucas Paquetá, que el West Ham inglés transfirió a Flamengo por el récord de 42 millones de euros (unos 50,2 millones de dólares), desembarcó este jueves en Río de Janeiro para reforzar al actual campeón brasileño con la expectativa de debutar el domingo en la final de la Supercopa do Brasil.



Un día después de que Flamengo confirmara el fichaje más costoso de Brasil, el centrocampista de la selección auriverde llegó a Río de Janeiro procedente de Inglaterra en un vuelo particular, junto con su esposa y sus dos hijos, y fue recibido por cerca de 200 aficionados en el aeropuerto de esta ciudad. Un lujo de Neymar terminó en gol de Lucas Paquetá

Paquetá, que se formó como profesional en el club más popular del país, reiteró su amor por Flamengo en las primeras declaraciones que concedió a su regreso a Brasil tras nueve años en el fútbol europeo.



"Yo necesitaba esto. Siempre fui muy Flamengo. Nada me sacaba de la cabeza que un día iba a regresar a casa. Tal vez Flamengo no me necesitara, pero yo sí necesitaba a Flamengo", afirmó el centrocampista en declaraciones al canal oficial del club y en medio de la calurosa recepción de los hinchas.



Tras desembarcar, Paquetá vistió una camisa de una afición organizada del club carioca y se dirigió hacia los hinchas que lo esperaban, a varios de los cuales saludó personalmente y con los que se sacó fotografías durante un encuentro de unos 10 minutos.



"Los hinchas siempre demostraron mucho cariño desde mi salida de Flamengo. Fueron muchas peticiones para que regresara y mensajes de apoyo durante las investigaciones en Inglaterra (por supuesta participación en una red de favorecimiento de apuestas). Todo eso sirvió de apoyo a mi decisión de regresar", dijo.

“E a gente vai ser feliz, olha nós outra vez no ar…”#FTV pic.twitter.com/pHO4eytWnS — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2026

Paquetá, que dijo estar en condiciones físicas para comenzar a jugar inmediatamente, será sometido a los exámenes médicos de rigor y presentado como refuerzo este mismo jueves para poder sumarse a los entrenamientos del equipo el jueves.



Flamengo anunció que ya inició gestiones para regularizar su contratación y trabaja con la posibilidad de poder inscribirlo hasta el viernes, lo que le permitiría debutar el domingo en la final de la Supercopa do Brasil.



El conjunto de Río de Janeiro, en su condición de campeón brasileño, se medirá ese día en Brasilia al Corinthians, vigente campeón de la Copa do Brasil, para definir el primer título de la temporada.



Paquetá fue revelado por Flamengo en 2016 y regresó al club carioca tras casi una década en Europa, donde pasó por el Milán italiano, el Lyon francés y el West Ham.