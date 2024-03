Lionel Messi dará un paso al costado cuando sienta que es el momento

El argentino no cuenta el tiempo, pero las sensaciones marcarán su retiro

Lionel Messi no se fijará en la edad a la hora de decidir retirarse como profesional, a los 36 años no piensa en su adiós, pero el tiempo y su andar sobre el terreno de juego se agota, sin embargo, mientras pueda seguir compitiendo a su nivel se mantendrá en activo.

La autocrítica siempre ha sido uno de los fuertes de Messi, en sus peores momentos ha trabajado para salir adelante y reponerse de cada golpe, es una de sus fortalezas y tendrá un apartado especial cuando el argentino comience a pensar en el retiro.

'La Pulga' ofreció una entrevista a un podcast de la cadena MBC de Arabia Saudita en donde señaló que, "Yo sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego mal y, cuándo yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer".

Como lo menciona cualquier futbolista, el campeón del mundo apuntó que "En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, y que no estoy ayudando a mis compañeros, será el momento de reflexionar".