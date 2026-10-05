Lionel Messi disfrutó el entrenamiento de Argentina como la primera vez

Redacción FOX Deportes

Entre risas, bromas y ejercicios con balón, Lionel Messi completó su último entrenamiento con la Selección Argentina antes de poner fin a más de dos décadas con la ‘Albiceleste’ en el amistoso ante Benín.

La historia de Lionel Messi con Argentina en fotos

La última práctica del capitán se realizó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que desde 2023 lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

Ante la mirada de la prensa, que pudo presenciar algunos minutos del entrenamiento, el delantero del Inter Miami salió al campo junto al resto del plantel y comenzó con trabajos físicos antes de realizar ejercicios con balón.

Así disfruta Lionel Messi su último entrenamiento con la Selección Argentina

El momento más distendido llegó durante uno de los habituales rondos. Messi intercambió pases, risas y bromas con sus compañeros en una escena que se repitió innumerables veces durante sus 21 años con la ‘Albiceleste’.

La ‘Pulga’ anunció el 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

La despedida tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde Messi recibirá el último homenaje como capitán de la ‘Albiceleste’, acompañado por la afición y varios de los futbolistas con los que conquistó el Mundial de Catar.