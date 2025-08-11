Le costó, pero el Porto al fin pudo cortar a Martín Anselmi

EFE

El Porto anunció que llegó a un acuerdo con el técnico argentino Martín Anselmi para rescindir su contrato tras haber llegado al equipo del norte de Portugal en enero pasado.

Así lo señaló el club en una nota breve en su página web, sin dar más detalles.

"El FC Porto expresa su agradecimiento por el trabajo, la profesionalidad y el compromiso demostrados por Martín Anselmi, y le desea mucho éxito en su futuro profesional y personal", agregó el equipo.

En julio, el club portugués anunció que estaba en negociaciones para rescindir el contrato del argentino, sólo seis meses después de que Anselmi asumiera como entrenador y tras la decepcionante participación del conjunto portuense en el Mundial de Clubes, donde no pasó de la fase de grupos.

¿Valió la pena botar al Cruz Azul? Martín Anselmi está fuera del Porto Cinco meses y 21 partidos, eso duró la aventura del argentino en Portugal

En esa competición, el Porto quedó tercero en el Grupo A tras empatar contra el Palmeiras brasileño (0-0) y el egipcio Al Ahly (4-4) y perder contra el Inter Miami de Leo Messi (2-1).

El rosarino, de 39 años, llegó a los 'dragones' en enero pasado procedente del Cruz Azul (club donde era muy querido, pero con el cual terminó muy mal tras marcharse a las pocas semanas de iniciar un nuevo torneo) para sustituir a Vítor Bruno en una polémica operación que motivó una demanda ante la FIFA por parte del club norteamericano.

Durante este tiempo en el Porto, Anselmi tiene en su haber 10 victorias, seis empates y cinco derrotas y un tercer puesto en la Liga de Portugal.

Esta ha sido la primera experiencia en el futbol europeo del argentino que, además del Porto y el Cruz Azul, pasó por los banquillos del Independiente del Valle ecuatoriano y el Unión La Calera chileno.