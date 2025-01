"Cruz Azul me difamó y cambió las reglas del juego": Martín Anselmi

Martín Anselmi fue presentado como el nuevo entrenador del Porto y durante su comparecencia con los medios de comunicación no dejó pasar la oportunidad de asegurar que Cruz Azul le difamó y cambió, al final, las reglas del juego.

Anselmi, quien está demandado por el club cementero de la Liga MX por incumplimiento de contrato, se mostró feliz de llegar a un equipo europeo de tanta trayectoria e historia como el Porto, club al que intentará llevar a una versión mucho más competitiva.

Muy sonriente, así disfrutó Martín Anselmi su presentación con el Porto

“El contexto no es el mejor porque la temporada ya ha iniciado, pero trabajaremos para construir un equipo competitivo. Ser mejores que ayer. Esa será nuestra filosofía”, detalló el otrora entrenador de La Máquina.

Sobre su salida intempestiva del futbol mexicano, Anselmi dejó en claro que el club fue el que no jugó limpiamente, razón por la cual terminó siendo severamente criticado por los medios de comunicación.

“Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación”, detalló el argentino.

El Porto ocupa la tercera posición en la clasificación de la Primeira Liga con 41 unidades, seis puntos menos que Sporting Lisboa.

Martín Anselmi debutará este jueves en la Europa League cuando el Porto se mida ante Maccabi Tel Aviv.