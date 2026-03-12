La MLS, el trampolín de Mateusz Bogusz para el Mundial 2026

Héctor Cantú

Finalmente Nicolás Larcamón, estratega de Cruz Azul, ha revelado que razón por la que Mateusz Bogusz salió del equipo celeste fue totalmente por decisión de la inteligencia deportiva.

Ese movimiento ha dejado en serios aprietos al goleador que hoy es parte del Houston Dynamo y que buscará, en la MLS, reencontrarse con el ritmo que le permita ser parte de su selección.

Si la versión de Bogusz logra parecerse a la que tuvo con Cruz Azul en su última etapa, tiene buenas oportunidades de poder llegar al torneo internacional de selecciones promediando 0.4 pases con peligro de gol por partido, además de marcar un gol cada tres partidos.

La multifuncionalidad es otra de las características más valiosas del excementero que puede desempeñarse como delantero centro, como segundo delantero o un poco más pegado a la banda izquierda.

Además, su presencia física también le hace un hombre de serio peligro superando en su promedio el de toca la liga en cuanto a regates a jugadores rivales.

Bogusz, quien ha sido parte de todas las selecciones de Polonia con límite de edad, espera su sexta convocatoria con el representativo máximo para lograr colarse en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.