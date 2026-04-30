Publicación: viernes 1 de mayo de 2026

Héctor Cantú

La Liguilla en México acapara los partidos imperdibles del fin de semana

Estos son los partidos más importantes que no debes perderte en los próximos días.
10. Once Caldas vs. Atlético Nacional (Primera A de Colombia) Atlético Nacional busca tres puntos más que lo mantengan como el líder indiscutible del futbol colombiano.
9. Toluca vs. Pachuca (Liguilla MX) El bicampeón del futbol mexicano inicia su camino rumbo al tricampeonato.
8. Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig (Bundesliga) sábado 2 de mayo. Duelo en la Bundesliga por puestos de competición europea
7. Manchester City vs. Liverpool (Premier League) Domingo 3 de mayo. Duelo por el tercer lugar en el futbol inglés
6. Arsenal vs. Fulham (Premier League) sábado 1 de mayo. Los ‘Gunners’ necesitan un triunfo que les motive para una semana clave
5. Espanyol vs. Real Madrid (La Liga) domingo 3 de mayo (La Liga) El Real Madrid está obligado a no perder para evitar el título adelantado del Barcelona
4. Osasuna vs. Barcelona (La Liga) sábado 2 de mayo. El Barcelona necesita ganar y esperar resultados, podría ser campeón este mismo fin de semana
3. Atlas vs. Cruz Azul (Liguilla MX) sábado 2 de mayo. Los rojinegros quieren ser el equipo sorpresa y revelación de la Liguilla en México
2. Tigres vs. Chivas (Liguilla MX) sábado 2 de mayo. El equipo felino se enfrenta ante unas Chivas desmanteladas que sueñan con un nuevo título
1. América vs. Pumas (Liguilla MX) Domingo 3 de mayo. Las Águilas se enfrentan a un sorpresivo pumas en uno de los duelos más esperados de la Liguilla

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