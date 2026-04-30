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Publicación: viernes 1 de mayo de 2026
Héctor Cantú
Futbol
>
Noticias
La Liguilla en México acapara los partidos imperdibles del fin de semana
Estos son los partidos más importantes que no debes perderte en los próximos días.
10. Once Caldas vs. Atlético Nacional (Primera A de Colombia) Atlético Nacional busca tres puntos más que lo mantengan como el líder indiscutible del futbol colombiano.
Reuters
9. Toluca vs. Pachuca (Liguilla MX) El bicampeón del futbol mexicano inicia su camino rumbo al tricampeonato.
Reuters
8. Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig (Bundesliga) sábado 2 de mayo. Duelo en la Bundesliga por puestos de competición europea
Reuters
7. Manchester City vs. Liverpool (Premier League) Domingo 3 de mayo. Duelo por el tercer lugar en el futbol inglés
Reuters
6. Arsenal vs. Fulham (Premier League) sábado 1 de mayo. Los ‘Gunners’ necesitan un triunfo que les motive para una semana clave
Reuters
5. Espanyol vs. Real Madrid (La Liga) domingo 3 de mayo (La Liga) El Real Madrid está obligado a no perder para evitar el título adelantado del Barcelona
Reuters
4. Osasuna vs. Barcelona (La Liga) sábado 2 de mayo. El Barcelona necesita ganar y esperar resultados, podría ser campeón este mismo fin de semana
Reuters
3. Atlas vs. Cruz Azul (Liguilla MX) sábado 2 de mayo. Los rojinegros quieren ser el equipo sorpresa y revelación de la Liguilla en México
Reuters
2. Tigres vs. Chivas (Liguilla MX) sábado 2 de mayo. El equipo felino se enfrenta ante unas Chivas desmanteladas que sueñan con un nuevo título
Reuters
1. América vs. Pumas (Liguilla MX) Domingo 3 de mayo. Las Águilas se enfrentan a un sorpresivo pumas en uno de los duelos más esperados de la Liguilla
Reuters
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