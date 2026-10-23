La ley Prestianni fue aplicada a Neymar Jr.

EFE

Neymar, delantero del Santos, fue expulsado este sábado por taparse la boca mientras, aparentemente, discutía con un jugador del Bahía en un partido correspondiente a la trigésima segunda jornada del Campeonato Brasileño.

El número 10 estaba hablando con Rodrigo Nestor en el círculo central antes del inicio de la segunda mitad, cuando en un momento determinado se lleva la mano a la boca y le dice algo al mediocampista del equipo de Salvador.

En ese instante, Nestor se va directo hacia el árbitro para denunciar el comportamiento del exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG).

Antes incluso de reiniciarse el juego, el árbitro es llamado por el VAR, que le muestra la imagen de 'Ney' tapándose la boca. En consecuencia, decide expulsarlo con roja directa, al encuadrar el gesto del atacante en la bautizada como 'Ley Vinícius /Prestianni".

Nestor y Neymar ya habían discutido en la primera mitad. En declaraciones a SporTV durante el descanso, el volante del Bahía criticó duramente a Neymar.

Relató que le fue a dar la mano y que el exjugador de la selección brasileña respondió lanzándole la pelota al cuerpo.

"Después escuché una serie de cosas. Mis padres me educaron muy bien, se lo agradezco mucho y sé perfectamente de dónde vengo. Nací en Itaquera; era difícil llegar adonde he llegado y estoy orgulloso de vestir la camiseta del Bahía. Él sabe lo que me dijo. Fue una falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía", explicó.