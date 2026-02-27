La IFAB dio a conocer las nuevas reglas para evitar perder tiempo en los partidos

Redacción FOX Deportes

El Consejo Internacional de Fútbol Asociado (IFAB) aprobó este sábado un paquete de medidas destinadas a acelerar el ritmo de los partidos y acabar con algunas pérdidas de tiempo y cuyos cambios entrarán en vigor en la Copa del Mundo de 2026 y en todas las demás competiciones.

Tomorrow, The IFAB convenes in Wales for the 140th Annual General Meeting, hosted by @FAWales.



What’s on the agenda? Discover more here: https://t.co/DxfXsLb0fr



Follow https://t.co/1mL2GscECK on Saturday for all the latest updates and decisions. pic.twitter.com/8BouDWBlyM — The IFAB (@TheIFAB) February 27, 2026

La cuenta regresiva para los saques de banda y de puerta es una de las nuevas reglas más significativas.

Si considera que un saque de banda o un saque de puerta está tardando demasiado o se está retrasando deliberadamente, los árbitros pueden iniciar una cuenta atrás de cinco segundos. Si no se reanuda el juego, la posesión pasará al equipo contrario: los saques de banda pasarán a rival y los de puerta se castigarán con un córner.

La medida amplía la regla del año pasado, diseñada para disuadir a los arqueros de retener el balón en exceso.

The IFAB introduces further measures to improve match flow and player behaviour ➡️ https://t.co/v7sKA7HLDf



Watch now on https://t.co/1mL2GscECK: press conference following the 140th Annual General Meeting pic.twitter.com/n48rHACtF5 — The IFAB (@TheIFAB) February 28, 2026

Los jugadores que sean sustituidos tendrán 10 segundos para abandonar el terreno de juego una vez que se muestre el cartel o el árbitro señale el cambio. Si no lo hacen, el jugador sustituto se verá obligado a esperar hasta la siguiente interrupción del juego, una vez transcurrido un minuto, aunque el jugador sustituido deberá abandonar el terreno de juego inmediatamente.

Los jugadores que reciban asistencia médica en el campo o cuya lesión provoque la interrupción del juego tendrán que abandonar el terreno de juego una vez que se reanude el juego y permanecer fuera durante un minuto.

La política está diseñada para disuadir las interrupciones tácticas por lesión.

La AGM aprobó tres cambios en el protocolo del VAR (árbitro asistente de vídeo). Cuando existan pruebas claras, los VAR podrán intervenir ahora en tres situaciones más: tarjetas rojas resultantes de una segunda amarilla incorrecta, casos de identidad errónea y saques de esquina que se hayan concedido claramente por error.