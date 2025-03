Joseph Blatter y Michel Platini son absueltos por la justicia suiza

El suizo Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, y el francés Michel Platini, expresidente de la UEFA, fueron absueltos una vez más en el caso de fraude por el que han estado en el banquillo de los acusados en un largo proceso judicial, que en sus distintas etapas se ha prolongado durante 10 años.

Ambos eran acusados de un pago ilegal de dos millones de francos suizos (unos 2,09 millones de euros, al tipo de cambio actual) en favor de Platini y en detrimento de la FIFA.

La antigua estrella del futbol francés fue asesor de Blatter, entonces a la cabeza de la FIFA, entre 1998 y 2002 y en 1999 ambos firmaron un contrato que establecía una remuneración anual de 300,000 francos suizos.

Former FIFA President Sepp Blatter and France soccer legend Michel Platini were cleared of corruption charges by a Swiss court. The case revolved around a $2.26 million payment Blatter authorized for Platini https://t.co/FrrKlpZRpH pic.twitter.com/RKKcFQgKjW