Ibrahima Konaté, primera mala noticia de la Fecha FIFA para el Real Madrid

EFE

Ibrahima Konaté se marchó con Francia convertido en una de las pocas certezas defensivas del Real Madrid y regresará a Valdebebas con un ligero esguince en la rodilla derecha, una lesión aparentemente menor que, sin embargo, remueve los fantasmas de una línea perseguida por la desgracia durante las últimas temporadas.

El central sintió dolor durante el entrenamiento del miércoles en Clairefontaine y una resonancia confirmó el esguince. Después de conversar los médicos de Francia y del Real Madrid, abandonó la concentración y fue sustituido por Leny Yoro, convocado por primera vez con la selección absoluta.

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En el club no existe una alarma excesiva y no se descarta que Konaté pueda estar disponible el 10 de octubre para enfrentarse al Villarreal en Liga. Pero cuando un defensa del Real Madrid se lleva las manos a la rodilla, la inquietud es mayor que en la de muchos equipos.

José Mourinho pareció anticiparlo apenas diez días antes. "Muchas veces un equipo tiene un número altísimo de lesiones y sus técnicos están trabajando muy bien y tienes mala suerte con rodillas, con lesiones traumáticas y eso es una cosa que es incontrolable", dijo el técnico portugués en la víspera del choque ante el Elche, que también advirtió, antes de enfrentarse al Málaga, del riesgo de los partidos internacionales.

"No quiero dramatizar, pero es un periodo donde muchas veces hay lesiones en selección y lesiones cuando vuelven al club", señaló. Konaté ni siquiera necesitó disputar un partido para confirmar sus temores.

No es la primera vez que las rodillas frenan al francés. En agosto de 2022 sufrió una lesión durante un amistoso de pretemporada del Liverpool contra el Estrasburgo. Permaneció 56 días de baja y se perdió nueve encuentros.

El segundo episodio llegó en noviembre de 2024 y tuvo al Real Madrid como inesperado protagonista. Konaté se lesionó al final del triunfo del Liverpool sobre el conjunto blanco en Anfield, después de una acción con Endrick. Pasó 34 días fuera y no pudo intervenir en ocho partidos.

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El percance sufrido con Francia es el tercero de rodilla de su carrera, aunque su pasado reciente invitaba al optimismo. Desde aquella caída en Anfield no había vuelto a padecer una lesión y la pasada temporada participó en 51 encuentros con el Liverpool.

Esa continuidad fue uno de los argumentos de su fichaje. Konaté había sido titular en siete de los ocho partidos del Madrid, completó los 90 minutos en todos ellos y solo descansó frente al Málaga. Su potencia y su capacidad para defender muchos metros a la espalda de la zaga le habían convertido rápidamente en una pieza fundamental para Mourinho.