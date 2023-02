Hubo un jugador del Real Madrid que votó por Lionel Messi en The Best

A dos días del choque entre Real Madrid y Barcelona en el marco de la Copa del Rey, la afición merengue ha estallado en críticas luego de que se revelara que uno de los jugadores de la actual plantilla votó por Lionel Messi para ganar el premio The Best en su edición 2023.

El jugador involucrado en la polémica es David Alaba, quien no votó por Karim Benzema, otro de los jugadores involucrados en la terna final para llevarse el premio que reconoce al mejor futbolista del mundo.

Las redes sociales estallaron en su contra pidiendo, incluso su salida por el acto en la votación. Sin embargo, el jugador austriaco ha tenido que salir a explicar qué ha sucedido y por qué su apoyo no ha ido a su compañero de equipo y sí, a uno de los máximos rivales en la historia reciente del Real Madrid.

Alaba explicó que la votación no fue a título personal. Fue una decisión colectiva que tomó junto a sus compañeros de selección por lo que se respetó la decisión de la mayoría aunque él hubiera decidido darle su voto a Benzema.

"A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim (Benzema), cuánto admiro a él y sus actuaciones", reaccionó en sus redes sociales.

Alaba será una de las ausencias de Carlo Ancelotti para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey donde se medirán al Barcelona. Una lesión en el muslo le impedirá al austriaco ser parte de este partido histórico.