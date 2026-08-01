Gianni Infantino perdió la confianza de UEFA, asegura su presidente

EFE

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo el sábado que perdió la confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que el organismo rector del futbol mundial abandonó sus planes de vender una participación en los derechos comerciales del Mundial.

La propuesta de la FIFA había desencadenado una fuerte reacción por parte de las confederaciones regionales, que afirmaron haberse visto sorprendidas por los planes de Infantino de recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación de alrededor del 20% a inversionistas privados en una nueva entidad que se encargaría de gestionar los eventos de la FIFA, incluido el Mundial.

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Este rápido cambio de rumbo ha puesto de manifiesto el creciente malestar en el mundo del futbol respecto al estilo de liderazgo de Infantino, y los dirigentes futbolísticos exigen una mayor supervisión de las decisiones que podrían redefinir la gobernanza y el futuro comercial de este deporte.

La UEFA, cuyos 55 miembros habían rechazado por unanimidad la propuesta a principios de esta semana, calificó la marcha atrás de la FIFA como una "victoria para todo el futbol", al tiempo que añadió que la "tarea de recuperar la confianza en la FIFA" no había hecho más que empezar.

"La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del futbol", afirmó la UEFA en un comunicado.

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"La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron al plan, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el futbol no está en venta", señaló en un comunicado.

"No podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".