Gabón anunció la desmantelación de su Selección Nacional

Redacción FOX Deportes

El gobierno de Gabón anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de su selección nacional de futbol, tras una actuación sin victorias en la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos.

El comunicado fue leído en televisión por el ministro interino de Deportes, Simplice-Désiré Mamboula, tras la eliminación en fase de grupos. La medida se presentó como respuesta a lo que calificaron como “falta de compromiso y profesionalismo”. La orden incluyó detener todas las actividades oficiales del representativo.

La decisión abarca la disolución del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Thierry Mouyouma. También se anunció la exclusión de los referentes Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga. Ambos jugadores, veteranos con decenas de partidos internacionales, no participaron en el último encuentro por distintas circunstancias. El anuncio confirmó que no serán considerados mientras la sanción siga vigente.

El gobierno califica la actuación de las Panteras como “vergonzosa” y negativa para la imagen del país. Gabón registró derrotas ante Camerún, Mozambique y Costa de Marfil, terminando último en el Grupo F sin puntos. El equipo sufrió una remontada final que agravó la percepción de crisis interna. Las autoridades señalaron fallas éticas y disciplinarias como detonantes de la medida.

La decisión podría abrir un conflicto con FIFA, que sanciona la injerencia política en las federaciones nacionales. En Gabón, el anuncio causó incertidumbre sobre el futuro de la selección y el calendario competitivo inmediato. Analistas apuntan a que la medida podría revertirse si hay negociaciones con la federación. Por ahora, el futbol gabonés queda sin selección absoluta a la espera de nuevas resoluciones.