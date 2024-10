Feria de goles y 'Las Amazonas' avanzan a la rona siguiente

Las Tigres UANL, bajo la dirección de la española Mila Martínez, empataron este miércoles 4-4 en un vibrante partido a domicilio con NJ/NY Gotham FC y se clasificaron como primeras del grupo A para las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.



También estará en semifinales con la segunda posición de este grupo el Gotham que entrena el español Juan Carlos Amorós.

Tigres terminó la fase de grupos con 10 puntos mientras que Gotham acabó con 8. Sin opciones de avanzar a las semifinales se quedó Monterrey, con 4 enteros y el que el jueves cerrará su participación en este torneo contra el Alajuelense.



La primera parte de este partido disputado en el Red Bull Arena de Harrison (Nueva Jersey, EE.UU.) fue dinamita pura con seis goles y otros dos más anulados por fuera de juego.



El espectáculo ofensivo arrancó con una diana anulada para Tigres de Thembi Kgatlana y, justo después, el Gotham se adelantó en el minuto 4 con un disparo desde la frontal de McCall Zerboni.



Las de Monterrey no acusaron el golpe y le dieron la vuelta al marcador en menos de diez minutos. Su primer gol llegó en el 6 tras una internada por la derecha de Kgatlana que acabó con el balón en el flanco izquierdo para Lizbeth Ovalle, cuyo disparo se estrelló en el palo pero Stephany Mayor estuvo atenta para cazar el rechace y mandarlo a la red.



En el 15, Ovalle volvió a la carga por la izquierda y Ana Dias remató el segundo para Tigres desde el corazón del área.



La respuesta del Gotham corrió por cuenta de la española Esther González, que arrancó como suplente pero que salió al campo en el 12 por la lesión de Jéssica Silva.



La delantera no perdió el tiempo y en el 21 puso las tablas 2-2 tras un hábil y preciso desmarque al hueco.



También a la espalda de la defensa rival se movió Dias para colocar en el 25 el 2-3 para Tigres en un encuentro frenético y sin respiro para ninguno de los dos equipos.



El conjunto mexicano acarició el 2-4, pero un nuevo gol de Mayor fue invalidado por posición antirreglamentaria.

