Federico Valverde volvió a aparecer, ahora al rescate de Uruguay

Redacción FOX Deportes

El empate 1-1 entre Inglaterra y Uruguay dejó más dudas que certezas en Wembley, en un amistoso que tuvo tintes de tensión real.

Los locales dominaron largos tramos, pero sin claridad ni contundencia, mientras la Celeste resistió con orden y carácter. Fue un partido áspero, con varias interrupciones y lesiones que rompieron el ritmo y evidenciaron el contexto previo al Mundial.

El marcador lo abrió Ben White al minuto 81, en medio de un ambiente dividido que lo recibió con abucheos.

Inglaterra encontró premio a su insistencia, aunque sin deslumbrar en funcionamiento colectivo. La falta de conexión en el último tercio volvió a ser evidente, con figuras ofensivas sin peso real en el trámite.

Cuando parecía que el triunfo se quedaba en casa, apareció Federico Valverde para cambiar la historia. El mediocampista convirtió un penal al 94’, con sangre fría y personalidad, para firmar el 1-1 definitivo.

Su celebración, pidiendo silencio, reflejó el carácter de un jugador que no entiende de amistosos y que volvió a ser el motor competitivo de Uruguay.

El cierre dejó sensaciones opuestas: Uruguay confirmó su intensidad y una identidad clara, mientras Inglaterra volvió a generar preocupación. El equipo de Thomas Tuchel no termina de carburar ni de conectar con su gente, que incluso mostró desaprobación durante el partido.

A dos meses y medio del Mundial, la falta de funcionamiento colectivo y empatía con la afición ya no es un detalle menor, sino una señal de alerta.