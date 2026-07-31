Faltaba la CONMEBOL: esta es su postura ante el 'Plan Infantino'

Reuters

La CONMEBOL dijo el viernes que está en un proceso de consulta con sus asociaciones miembro sobre el plan de la FIFA de ofrecer participaciones a inversores externos, en el primer pronunciamiento del organismo sudamericano desde que se conoció la propuesta.

La FIFA anunció esta semana que tiene previsto crear una filial de 20,000 millones de dólares para gestionar el Mundial y algunos de sus eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20% a inversores externos.

La iniciativa fue rechazada por la UEFA, que votó por unanimidad a favor de boicotear el Mundial y otros torneos, en tanto la confederación de Asia y la Concacaf -que reúne a países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe- expresaron su solidaridad con los países europeos.

"Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE (...) inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta", dijo un comunicado de la entidad.

"Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE", agregó la nota, que hizo además "un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol".