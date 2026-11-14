Escándalo en la CONMEBOL por supuestos pagos a Alejandro Domínguez

Enrique Gómez

En medio del escándalo bancario en Paraguay, el nombre del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ha salido a la luz por presuntos conflictos de interés y señalamientos de corrupción.

Según una investigación de la cadena ABC Color, el paraguayo recibió en una cuenta bancaria pagos por 3.5 millones de dólares (divididos en siete transferencias) por parte de un grupo afiliado a Ueno Bank, entidad que declaró falta de solvencia y que se encuentra en proceso de intervención por el Banco Central de Paraguay y que además es patrocinador de la Copa Sudamericana.

Es decir, el directivo habría recibido dinero para sí mismo por parte de la misma empresa con la que firmó un patrocinio para la CONMEBOL gracias a sus facultades como presidente de la organización sudamericana.

? #ÚltimaHora | ?⚽ Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, habría recibido cerca de 3.5 millones del Grupo Vázquez en siete transferencias entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, según una investigación de ABC Color.



Los pagos se realizaron a través de Ueno Bank y… pic.twitter.com/MLjkAbIB2F — FOX (@somos_FOX) November 14, 2026

Las transferencias llegaron a la cuenta de Domínguez a través del Grupo Vázquez SAE, propiedad de Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de los principales accionistas de Ueno Bank y quien ahora se encuentra preso en el Centro Nacional de Retenidos en Asunción. Al empresario se le atribuyen al menos siete cargos, tales como lavado de dinero, estafa y asociación criminal.

Al momento, CONMEBOL no ha hecho declaraciones, pero el histórico portero paraguayo, José Luis Chilavert, pidió que se expulse de por vida a Domínguez ahora que se han hecho públicos sus intereses personales con el banco que tenía patrocinios en la Copa Sudamericana.

La propia CONMEBOL tiene 14 millones de dólares atrapados en Ueno, entidad húngara que fue intervenida y que colapsó afectando a al menos 2.9 millones de ahorristas. Esta paralización comercial sacó a la luz las millonarias transferencias que recibió Domínguez a su cuenta personal.