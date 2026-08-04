Enner Valencia se encamina rumbo a Boca Juniors

Redacción FOX Deportes

Enner Valencia continuará su carrera en Boca Juniors tras quedar libre de Pachuca, dijo el martes a Reuters una fuente del popular club argentino.

Detrás de escena 🎥 💙💛💙 pic.twitter.com/gKTngxjoMG — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 4, 2026

"Entre el viernes y el sábado llega al país para hacerse los estudios médicos", indicó la fuente de la directiva de Boca, que destacó que el atacante firmará un contrato por 18 meses.

Valencia, de 36 años, llegará por primera vez al fútbol argentino para ayudar con sus goles a un equipo que perdió por lesión al paraguayo Adam Bareiro y rescindió el contrato del uruguayo Edinson Cavani.

El experimentado delantero inició su carrera en Emelec, pasó por West Ham y Everton de Inglaterra, Internacional de Brasil, Fenerbahçe y Tigres y Pachuca.

Con el seleccionado de Ecuador participó de los Mundiales de 2014, 2022 y 2026, además de jugar cinco Copas América.

Valencia será el cuarto refuerzo del equipo argentino tras las incorporaciones de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, y del uruguayo Leandro Lozano.