Enner Valencia, a punto de firmar con Boca Juniors

EFE

El delantero ecuatoriano Enner Valencia, que está sin club tras haber dejado al Pachuca de la Liga MX, está cerca de concretar su llegada al argentino Boca Juniors, según informaron a EFE fuentes del Xeneize.

Desde el club precisaron que el atacante de 36 años tiene previsto llegar al país este fin de semana para firmar un contrato por 18 meses y convertirse en la nueva referencia de área del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena.

Valencia, goleador histórico de la selección ecuatoriana, viene de disputar el Mundial 2026 y, tras la derrota por 2-0 ante México en los dieciseisavos de final, anunció su retiro definitivo de la Tri.

Días después, el Pachuca anunció su salida del club en condición de libre menos de un año después de su llegada.

De concretarse ahora su llegada a Boca Juniors, se trataría del primer club argentino de su extensa carrera, que ha incluido pasos por el Emelec ecuatoriano, el West Ham y el Everton de la Premier League, el Tigres mexicano, el Fenerbahçe turco y el Internacional brasileño.

Pachuca se despide de Enner Valencia, un histórico del club El delantero de Ecuador terminó su etapa con la selección y ahora con su equipo

Para el Xeneize representaría una incorporación de peso en una zona del juego en la que no cuenta con muchas variantes, ya que el paraguayo Adam Bareiro se recupera de una lesión y Milton Giménez no ha mostrado un buen nivel en los últimos meses.

El centrodelantero de Boca en el comienzo del semestre ha sido el uruguayo Miguel Merentiel, que se desempeña habitualmente como segunda punta y no como referencia de área.

En este mercado de pases, el Xeneize ha incorporado hasta el momento a los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, además del lateral derecho Leandro Lozano.

El equipo conducido por Arruabarrena, que tiene al internacional argentino Leandro Paredes como gran figura, no ha tenido un buen comienzo en el Torneo Clausura, pero logró superar los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana tras superar en los penaltis al chileno O'Higgins.