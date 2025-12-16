Ellos son los mejores arqueros del mundo en el 2025

Héctor Cantú

La FIFA ha reconocido a la inglesa Hannah Hampton y al italiano Ginaluigi Donnarumma como los mejores arqueros, femenil y varonil, en el futbol mundial en el 2025.

Durante la gala de la entrega The Best, Hampton fue galardonada con el premio luego de su importante trabajo bajo los tres postes con Inglaterra en la pasada Eurocopa y por la importancia en el arco del Chelsea.

“Gracias por este premio, significa mucho para mí. Gracias a mis entrenadoras, a mis compañeras de equipo y a los fanáticos por todo su apoyo”, declaró tras recibir el galardón.

Por su parte, Giangluiggi Donnarumma recibe su primer premio The Best, por su valiosa labor con el PSG que conquistó cinco títulos en el año que está por terminar.

Este premio contrasta con los dos Trofeos Yashin que lo ubican como el mejor guardameta de Europa en las ediciones 2021 y 2025.

“Un honor recibir este premio. Estoyu muy contento y espero continuar con la misma calidad. Mil gracias”, dijo el arquero del PSG.