El Vinícius más sincero: "Cada día tengo menos ganas de jugar al futbol"

El delantero brasileño, Vinícius Jr. se ha sincerado como nunca y se ha derrumbado en la conferencia de prensa al hablar de las muestras de racismo que ha sufrido, principalmente, cuando juega de visitante con el Real Madrid en La Liga.

Ha sido un momento conmovedor durante su comparecencia ante los medios de comunicación, en el que reveló que cada vez quiere jugar menos al futbol ante el acoso proveniente de las gradas y los insultos que recibe por su color de piel.

“Llevo mucho tiempo viendo esto y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar...Yo quiero jugar para hacer grandes cosas. Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los 'negros' que están en el mundo. Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No solo en España, también en el mundo”, detalló con lágrimas en los ojos.

A pesar de esta situación tan delicada, ‘Vini’ trabaja todos los días para seguir mejorando y lograr buenos resultados con el Real Madrid y con su selección.

“Mi familia me apoya y también los seguidores que me animan y me dicen que siga luchando. Busco la igualdad en el futuro próximo. Quiero que haya una igualdad y que la vida sea normal para todos”, agregó.

Al mismo tiempo, el goleador merengue aseguró que una de las cosas que más molestia le provocan es la falta de castigo para todos aquellos que promueven el racismo desde las gradas. Las sentencias deberían quedar claras para que las futuras generaciones, según su óptica, no incurran en las mismas agresiones y haya un alto a la discriminación dentro del futbol.

Brasil se medirá en partido amistoso ante España el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid y de la estrella del club, Vinícius Jr.