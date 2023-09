El sueño cumplido de Lamine Yamal

Lamine Yamal, que pasó a la historia al convertirse con 16 años y 57 días en el jugador más joven en debutar y marcar con la selección española, ante Georgia el pasado viernes en Tiflis, dijo que "podía imaginar" un estreno así, pero "no tan rápido y tan bien".



"Estoy muy contento por todo, por la victoria, por los récords y espero seguir así. Podía imaginar que en algún momento podría llegar, pero no tan rápido y que todo acabara saliendo tan bien. Estoy muy feliz", afirmó Yamal a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El joven extremo del Barcelona ha vivido momentos inolvidables desde la llamada de Luis de la Fuente para los encuentros ante Georgia y Chipre. Las lesiones de Dani Olmo y Marco Asensio provoaronó su debut en Tiflis y respondió con el mismo descaro que ha mostrado en sus primeros pasos en la elite.



"Siempre he soñado poder debutar con la selección y de esta manera ha sido perfecto. El míster me dijo que saliese tranquilo porque justo se lesionaron Marco y Dani, que calentara bien y que en la segunda parte ya saliera fuerte", recordó.



"El gol fue una jugada perfecta de Nico (Williams), que se va muy bien de su lateral. Me la dejó a placer para empujarla y me salió del alma chutar", revivió.

Lamine Yamal, el debutante más joven en la historia del Barcelona

Yamal dará a sus padres las camisetas que guardó del día de su debut y ya desea seguir aportando a la selección española en los primeros pasos de lo que tiene pinta de convertirse en un largo camino.



"Guardo las dos camisetas, una de cada parte, que son para mi madre y mi padre para que las guarden de recuerdo. Tengo guardadas muchas y estas son especiales. Espero que sea el principio, ganar muchos partidos y títulos ayudando con goles y en todo lo que pueda a la selección", sentenció.