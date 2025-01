El secreto de Efraín Juárez y su éxito en el futbol colombiano

El entrenador mexicano, Efraín Juárez, se ha convertido e la gran sensación del futbol sudamericano luego de llevar, en cuatro meses, al Atlético Nacional de Colombia a ganar la Liga y la Copa.

Para el exjugador de la Selección Mexicana, el secreto detrás del éxito es la comunidad que logró construir con sus futbolistas una sociedad que terminó convirtiéndose en una familia que logró sortear todos los momentos complicados.

“Una de las cosas que aprendí es la adaptación. Me ha ayudado muchísimo. Me gusta decir que soy un líder progresivo, en el sentido de que me gusta el cambio, lo acepto y quiero cambios. En todos los sentidos. No soy un tipo cerrado. Me gusta mucho preguntar. Por ejemplo, si entrenamos en la tarde o en la mañana. Yo tuve la oportunidad de jugar al fútbol y me permite entender al vestidor y me gusta ser cercano con ellos. Que me vean como una figura de entrenador, de padre, de hermano, de amigo, de jefe… Y hacerlo de corazón, sin agendas”, aseguró Efraín en entrevista para la agencia EFE.

Y ese sentimiento quedó reforzado cuando Efraín Juárez fue llevado por la policía cuando estaba en conferencia de prensa luego de festejar airadamente el triunfo.

“Es difícil recordar que a un técnico lo saquen de una conferencia de prensa para llevarlo a la comisaría por celebrar; si buscamos, es imposible. Jamás me imaginé que podía pasar. Después de esa conferencia me bajan y me quieren llevar a una especie de comisaría que hay en el estadio. Y decían de pasar por el vestidor de ellos -Independiente Medellín- en vez de pasar por otro lado. Y ahí estuvo mi grupo, que es increíble. Salieron todos los jugadores y dijeron “no te lo vas a llevar. Si te lo llevas a él, nos lleváis a todo”. Estaba tan tranquilo, feliz y orgulloso de ver eso… Se me salían las lágrimas de felicidad. Después de esto, hablé con el grupo y les dije: “Estamos formando una familia, si hubiera sido con alguno de vosotros, yo hubiese hecho lo mismo”, agregó.

Efraín ahora tendrá la posiblbidad de mantener el camino del éxito el próxmo 25 de enero cuando se dispute la Supercopa de Colombia, título que de ganar le permitirá tener un mejor acuerdo económico, tanto para él como para su cuerpo técnico.