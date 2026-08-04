El retiro de Neymar, a la vuelta de la esquina

Héctor Cantú

La estrella brasileña Neymar aún no tiene claro qué será de su futuro inmediato una vez que culmine su contrato vigente con el Santos de su país.

Unos días atrás, su renuncia a la selección dejó serias dudas sobre su continuidad en el futbol profesional. No obstante, el exjugador del Barcelona y PSG tiene claro que, al menos, buscará completar su ciclo actual.

El gol que no alcanzó: Neymar y un adiós que duele

“Tengo contrato hasta diciembre y pretendo cumplir y honrar la camiseta de mi equipo Santos de la mejo panera posible. Después determinará si sigo en Santos, si me voy a otro sitio o simplemente dejo de jugar”, detalló.

Las lesiones han trastocado los últimos meses en la carrera del llamado ‘O Principe’, mismas que lo alejaron de las canchas en los primeros partidos del Mundial.

Neymar vuelve a sonreír en el Mundial; ¡ya se entrenó con el resto de sus compañeros!

Ahora, ya con la convicción total de no volver a vestir la camiseta de su país, Neymar se enfocará en tomar la mejor decisión para sus siguientes pasos en el futbol profesional.

Neymar ha completado 46 partidos con Santos en esta su segunda etapa en la que solo ha marcado 19 goles.