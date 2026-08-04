El gran gesto de Lionel Messi que agradece la Comunidad de Madrid

EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid (Gobierno regional), Isabel Díaz Ayuso, agradeció este martes al futbolista argentino Leo Messi la donación de 80.000 euros (unos 92.000 dólares) destinada a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio forestal que afectó a la zona en la última semana.



En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso dio las gracias al jugador y señaló: "Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece".

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Según indicó la presidenta madrileña, la aportación del futbolista del Inter de Miami y de la selección argentina se destinará a las labores de reconstrucción de los municipios afectados por el incendio.



El incendio forestal de la sierra oeste ha afectado a 17 municipios madrileños y obligó a evacuar y confinar a más de 55.000 vecinos.



La estimación inicial de la Comunidad de Madrid sitúa la superficie afectada en más de 27.000 hectáreas, tras una semana de trabajos de extinción y control del fuego, el mayor registrado en la región en las últimas décadas.

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Este incendio se combinó con el registrado en la provincia vecina de Ávila (región de Castilla y León) -que también se extendió a la de Toledo (región de Castilla La Mancha)-, arrasó unas 70.000 hectáreas y supuso la declaración de emergencia nacional por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante varios días, en lo que fue el peor suceso de estas características en España desde que se tienen registros (1968).