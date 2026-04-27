El gobierno de España va por la final del Mundial 2030

EFE

El gobierno de España va "a trabajar" para que la final del Mundial 2030 de futbol, que ese país va a organizar junto a Marruecos y Portugal y que comenzará con partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay, se dispute en su territorio, según afirmó este martes su ministra de Deporte, Milagros Tolón.

La titular de Educación, Formación Profesional y Deporte compareció este martes ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado español (Cámara Alta), a la que aclaró que el gobierno español "no tiene que decidir dónde es la final", ya que, si fuera así, ella diría: "Por supuesto en España. Vamos a trabajar para que sea en España".

La ministra explicó, dentro del relato de actuaciones del gobierno durante su mandato, que la organización del Mundial 2030 es "una de las grandes oportunidades que tiene por delante el deporte español" y recordó que el pasado 5 de marzo se reunió la comisión interministerial para su preparación.

Además, detalló que en dicho encuentro se acordaron poner en marcha ocho grupos de trabajo, que ya están trabajando "abordando ámbitos claves como marco legal, seguridad, sedes, infraestructuras deportivas, alojamientos y servicios para los equipos, deporte, movilidad, tecnología, comunicaciones".

Y es que, aseveró, "la coordinación institucional es necesaria para afrontar con éxito el Mundial 2030" y comentó que la creación de los grupos fue una recomendación de la FIFA, con la que están "en permanente contacto", así como valoró la "gobernanza para llevar a cabo ese acontecimiento tan importante que va a tener España".

España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial de futbol masculino que se disputará en 2030, cita en la que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones en homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, la de 1930, disputada íntegramente en Montevideo.