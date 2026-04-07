Ecuador enfrentará a Guatemala en un amistoso de preparación

Reuters

La Selección Ecuatoriana de futbol se enfrentará a Guatemala el 7 de junio en su último partido amistoso previo al Mundial, dijo el martes la federación local.

El partido se jugará en el ScottsMiracle-Gro Field en Columbus, y será parte "del cierre de la planificación" del equipo antes del inicio del torneo internacional que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Columbus será además la sede de concentración de la 'Tri' desde el 25 de mayo, donde el equipo trabajará en los últimos ajustes de cara a la Copa del Mundo", la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) en un comunicó.

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El partido ante Guatemala será el segundo amistoso de la 'Tri' en la fecha FIFA antes del inicio del Mundial. El primer rival será anunciado en los próximos días, agregó la FEF.

En los amistosos de marzo, Ecuador empató 1-1 con Marruecos y Países Bajos.

Ecuador integra el grupo E junto con Costa de Marfil, Curazao y Alemania en la primera fase del Mundial.