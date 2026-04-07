Publicación: martes 7 de abril de 2026

Reuters

Ecuador enfrentará a Guatemala en un amistoso de preparación

La 'Tri' disputará un duelo en Columbus previo al Mundial.

La Selección Ecuatoriana de futbol se enfrentará a Guatemala el 7 de junio en su último partido amistoso previo al Mundial, dijo el martes la federación local.

El partido se jugará en el ScottsMiracle-Gro Field en Columbus, y será parte "del cierre de la planificación" del equipo antes del inicio del torneo internacional que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Columbus será además la sede de concentración de la 'Tri' desde el 25 de mayo, donde el equipo trabajará en los últimos ajustes de cara a la Copa del Mundo", la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) en un comunicó.

Cuidado, Ecuador ya tiene jugadores más valiosos que México

8. Kendry Páez, lateral del Racing Estrasburgo: 10 millones de euros según Transfermarkt.
7. Alexis Vega, extremo del Toluca; 10 MDE
6. Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah: 12 MDE
5. Johan Vásquez, defensa del Genoa: 14 MDE
4. Pervis Estupiñán, lateral del Milan: 22 MDE
3. Santiago Giménez, delantero del Milan: 25 MDE
2. Joel Ordóñez, defensa del Brujas: 28 MDE
1. Willian Pacho, defensa del Paris Saint-Germain: 65 MDE

El partido ante Guatemala será el segundo amistoso de la 'Tri' en la fecha FIFA antes del inicio del Mundial. El primer rival será anunciado en los próximos días, agregó la FEF.

En los amistosos de marzo, Ecuador empató 1-1 con Marruecos y Países Bajos.

Ecuador integra el grupo E junto con Costa de Marfil, Curazao y Alemania en la primera fase del Mundial.

¡Grupos completos! Ellos son los 6 reclasificados al Mundial 2026

Grupo A: Chequia venció a Dinamarca y se metió en el camino de México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Grupo B: Bosnia y Herzegovina dio la campanada ante Italia y jugará ante Canadá, Catar y Suiza.
Grupo D: Turquía cumplió ante Kosovo y se integró al sector de Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Grupo F: Suecia derrotó a Polonia y le puso fuego al cuadrante de Países Bajos, Japón y Túnez
Grupo I: Irak eliminó a Bolivia y se cruzará en la Copa del Mundo con Francia, Senegal y Noruega.
Grupo K: Congo Democrático liquidó a Jamaica y completó el sector de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

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