Dolorosa derrota de Flamengo en la Copa do Brasil

Redacción FOX Deportes

Vitória derrotó 2-0 a Flamengo y completó la remontada para avanzar con marcador global de 3-2 en la Copa do Brasil. El conjunto bahiano había perdido 2-1 en la ida en el Maracaná, pero encontró la reacción perfecta frente a una afición completamente entregada.

Erick abrió el marcador con un golazo que empató la eliminatoria y cambió el ánimo de toda la serie desde la primera mitad. Luan Cândido apareció después para firmar el tanto definitivo que terminó por sepultar al gigante carioca en Salvador.

Vitória jugó con intensidad desde el arranque y nunca permitió que Flamengo encontrara comodidad ofensiva durante el encuentro. El equipo dirigido por Jair Ventura mostró personalidad y orden táctico frente a un rival que llegaba como amplio favorito por plantilla y jerarquía.



Cada recuperación del Leão levantó al Barradão, que vivió una de sus noches más explosivas y emocionantes de los últimos años. Flamengo intentó reaccionar con Pedro, Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta, pero jamás logró imponer condiciones en la serie.

La eliminación golpea fuerte al club rojinegro, que llegaba con expectativas muy altas tanto en la Copa do Brasil como en el resto de la temporada.

El equipo de Leonardo Jardim lució incómodo, perdió solidez defensiva y volvió a sufrir por la falta de contundencia en momentos decisivos. Lo que parecía una eliminatoria controlada después de la ida terminó convertido en una de las grandes sorpresas del torneo brasileño este año.