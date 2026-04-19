Después de casi 4 años, Boca Juniors silenció el Monumental

Hiram Marín

El Superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors se definió en un suspiro antes del descanso, cuando Leandro Paredes convirtió de penal al 45’+6 para marcar lo que sería el 1-0 definitivo a favor de la visita.

La jugada nació de una mano dentro del área tras revisión del VAR, y el mediocampista no dudó: derechazo firme, para vencer a Santiago Beltrán y así enmudecer al Monumental. Fue un golpe seco en un partido de tensión constante y pocas concesiones.

River asumió el protagonismo desde el inicio, con más posesión y empuje por las bandas, aunque sin claridad en el último toque. Tuvo un aviso serio con un remate de Salas que pasó muy cerca, mientras Boca respondió con la ocasión más clara de la primera parte, un mano a mano que Miguel Merentiel no logró definir. El trámite parecía encaminado al empate hasta la acción que cambió todo en el cierre del primer tiempo.

En el segundo tiempo, el equipo 'Millonario' redobló la apuesta, adelantó líneas y llenó el área de centros, pero le faltó precisión para romper el cerrojo 'Xeneize'.

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Boca se sintió cómodo en ese escenario, replegado y listo para salir de contra, con espacios que no terminó de aprovechar para liquidar el encuentro. Hubo reclamos finales de River por una posible falta en el área que habría cambiado el resultado, pero este ya no se movió.

El triunfo tiene un valor simbólico fuerte para Boca, que no ganaba en el Barrio de Núñez desde 2022, por lo que cortó una racha de más de tres años sin festejar en la casa de su máximo rival.

En la tabla del torneo, River se quedó en 26 puntos en la zona alta del Grupo B, mientras Boca llegó a 24 en el Grupo A y se metió de lleno en la pelea, reavivando la lucha en la parte alta tras un superclásico intenso, pero poco brillante.