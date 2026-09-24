¡Debuts de pesadilla! Diego Forlán y Marcelo Gallardo arrancan con derrota

Héctor Cantú

Marcelo Gallardo y Diego Forlán han iniciado con el pie izquierdo su andar como seleccionadores nacionales en esta Fecha FIFA.

El ‘Muñeco’, quien asumió recientemente como seleccionador de Ecuador, fue vapuleado 3-0 por Corea del Sur.

Lo más sorprendente, más allá del abultado resultado, fue que ‘La Tri’, pese a contar con una generación dorada, no pudo rematar a la portería rival hasta después de los 60 minutos.

Los goles del cuadro asiático fueron obra de Oh Hyun-Gyu, al minuto 54; Son Heung-Min, cuatro minutos después, y Lee Dong, al 86.

Japón amarga el debut de Diego Forlán como técnico

Para Diego Forlán, la historia tampoco estuvo alejada de las malas sensaciones, pues el exjugador que brilló con el Atlético de Madrid fue sorprendido en los minutos finales y terminó cayendo ante Japón.

La escuadra nipona se adelantó al minuto 11 con un tanto de Kuryu Matsuki, mientras que Maxi Araujo consiguió el empate al 42.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría empatado, las desconcentraciones de Uruguay en el tiempo agregado permitieron que Japón consiguiera los goles de la victoria por conducto de Kento Shiogai y Ayase Ueda.

Marcelo Gallardo intentará reivindicarse de su mal arranque el próximo jueves, cuando Ecuador enfrente a Japón. Por su parte, Uruguay, de la mano de Diego Forlán, se medirá ante Corea del Sur el próximo lunes.