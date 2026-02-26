Publicación: viernes 27 de febrero de 2026

EFE

De River uno se va, pero no se va nunca: Marcelo Gallardo

El ahora ex director técnico 'Millonario' habló sobre su despedida del club

Marcelo Gallardo se despidió este jueves de su puesto como entrenador del River Plate y en declaraciones a la prensa aseguró que "uno se va, pero no se va nunca", tras el triunfo del 'Millonario' sobre Banfield por 3-1 ante un estadio Monumental colmado que le expresó su cariño.

"A River, decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio, ya que viene acá, así que no me voy despedir. Esas son las cosas que tiene que tiene este lugar mágico, ¿no? Que uno se va, pero no se va nunca", afirmó 'el Muñeco' Gallardo en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas de los medios y estuvo acompañado por su familia.

Visiblemente emocionado, agregó: "Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo esté afuera".

En sus agradecimientos priorizó a los fanáticos del club de la banda roja "por una noche más de amor incondicional" y aseguró que "retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil".

Con Lágrimas, banderas y aplausos, el Monumental despidió a Marcelo Gallardo

La jornada comenzó con el Estadio Monumental completamente lleno, una tarde cargada de emoción para despedir al técnico más ganador de la historia reciente del club.
Antes del partido contra Banfield, la numerosa hinchada desplegó mantas y banderas con mensajes de agradecimiento y amor eterno por Gallardo.
La afición entonó el cántico “Gallardo es de River, de River no se va”, que resonó en pasillos y tribunas del Monumental.
Un grupo de seguidores se reunió cerca del anillo principal para saludar al entrenador y corear su nombre antes del inicio del duelo.
El ambiente previo estuvo marcado por emoción y algunas lágrimas de aficionados que agradecían todo lo vivido con el 'Muñeco'.
Gallardo cedió a la multitud, se acercó a los hinchas, firmó autógrafos y aceptó fotos en un gesto que simbolizó su vínculo con la gente
A pesar de haber pedido que no se organizara un homenaje formal ni entrega de placa, el único homenaje real vino desde las gradas de los socios y simpatizantes
En todo el estadio la afición desplegó cánticos en su honor mientras él saludaba y correspondía el cariño de la tribuna
Muchas mantas reflejaban palabras de cariño y de “gracias por tanto”, resaltando sus años de dedicación al club.
La despedida, más allá del resultado deportivo, se vivió como una celebración emotiva del camino que marcó el técnico con su estilo y pasión, con una afición plenamente entregada.
La ovación fue tan fuerte que Gallardo, visiblemente emocionado, juntó las palmas por encima de su cabeza como señal de agradecimiento

En último lugar agradeció al plantel de jugadores que tuvo a su cargo desde el inicio de su segundo ciclo en 2024.

A la dirigencia riverplatense le deseó "de todo corazón" que se pueda reponer y volver a ponerse de pie", en medio de una crisis futbolística que desencadenó su renuncia, anunciada el lunes 23.

