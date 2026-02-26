De River uno se va, pero no se va nunca: Marcelo Gallardo

EFE

Marcelo Gallardo se despidió este jueves de su puesto como entrenador del River Plate y en declaraciones a la prensa aseguró que "uno se va, pero no se va nunca", tras el triunfo del 'Millonario' sobre Banfield por 3-1 ante un estadio Monumental colmado que le expresó su cariño.

"A River, decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio, ya que viene acá, así que no me voy despedir. Esas son las cosas que tiene que tiene este lugar mágico, ¿no? Que uno se va, pero no se va nunca", afirmó 'el Muñeco' Gallardo en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas de los medios y estuvo acompañado por su familia.

Visiblemente emocionado, agregó: "Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo esté afuera".

En sus agradecimientos priorizó a los fanáticos del club de la banda roja "por una noche más de amor incondicional" y aseguró que "retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil".

Con Lágrimas, banderas y aplausos, el Monumental despidió a Marcelo Gallardo

En último lugar agradeció al plantel de jugadores que tuvo a su cargo desde el inicio de su segundo ciclo en 2024.

A la dirigencia riverplatense le deseó "de todo corazón" que se pueda reponer y volver a ponerse de pie", en medio de una crisis futbolística que desencadenó su renuncia, anunciada el lunes 23.