Publicación: jueves 5 de noviembre de 2026

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo se retira de Portugal: cobertura completa

Noticias, reacciones, fotos y más sobre el adiós de CR7 con la selección lusa

El legado de Cristiano con Portugal

El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará
El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará

El anuncio que entristeció a Portugal

La polémica con el entrenador, el inicio del adiós

Cristiano Ronaldo se marchó de la selección porque se sintió traicionado por su técnico

Cristiano Ronaldo se marchó de la selección porque se sintió traicionado por su técnico

Sale a la luz la versión del círculo cercano de CR7 y el por qué dejó a la selección

La UEFA recuerda los mejores momentos de Cristiano

Reacciona el técnico Jorge Jesús

Jorge Jesús habla del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección

Jorge Jesús habla del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección

El técnico de Portugal rompe el silencio tras el inesperado anuncio de CR7

Cristiano se perfilaba para jugar con Portugal en noviembre

Cristiano Ronaldo reaparece en la prelista de la Selección Portuguesa

Cristiano Ronaldo reaparece en la prelista de la Selección Portuguesa

Tras el distanciamiento, el astro ha vuelto a ser considerado para jugar con Portugal

La FIFA también recuerda las maravillas del astro portugués

Los números de CR7 en Copas del Mundo

Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo
Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

El Ballon d'Or también lo despide

El último baile de Cristiano Ronaldo en un Mundial

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'
Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS