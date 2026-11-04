Cristiano Ronaldo se retira de Portugal: cobertura completa

Publicación: jueves 5 de noviembre de 2026

Héctor Cantú

El legado de Cristiano con Portugal

El legado de Cristiano Ronaldo: 10 hazañas que Portugal no olvidará

El anuncio que entristeció a Portugal

La polémica con el entrenador, el inicio del adiós

Cristiano Ronaldo se marchó de la selección porque se sintió traicionado por su técnico Sale a la luz la versión del círculo cercano de CR7 y el por qué dejó a la selección

La UEFA recuerda los mejores momentos de Cristiano

? We’ll miss these moments @Cristiano https://t.co/scBSnHwMqq — UEFA (@UEFA) November 5, 2026

Reacciona el técnico Jorge Jesús

Jorge Jesús habla del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección El técnico de Portugal rompe el silencio tras el inesperado anuncio de CR7

Cristiano se perfilaba para jugar con Portugal en noviembre

Cristiano Ronaldo reaparece en la prelista de la Selección Portuguesa Tras el distanciamiento, el astro ha vuelto a ser considerado para jugar con Portugal

La FIFA también recuerda las maravillas del astro portugués

Only one person has scored at six different FIFA World Cup tournaments. That person is Cristiano Ronaldo. Learn more ? https://t.co/KLN5A7Hqzi https://t.co/qZqYJfxBSO — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 5, 2026

Los números de CR7 en Copas del Mundo

Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

El Ballon d'Or también lo despide

OBRIGADO, CRISTIANO. ??✨



Cristiano Ronaldo has officially said goodbye to the Portugal national team.



Over two decades of unmatched passion, unforgettable goals, and an eternal legacy.



5 Ballons d'Or, endless historic moments, and a captain who changed Portuguese football… pic.twitter.com/jH7x1pKYDa — Ballon d'Or (@ballondor) November 5, 2026

El último baile de Cristiano Ronaldo en un Mundial