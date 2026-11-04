Héctor Cantú
Cristiano Ronaldo se retira de Portugal: cobertura completa
Noticias, reacciones, fotos y más sobre el adiós de CR7 con la selección lusa
El legado de Cristiano con Portugal
El anuncio que entristeció a Portugal
La polémica con el entrenador, el inicio del adiós
Cristiano Ronaldo se marchó de la selección porque se sintió traicionado por su técnico
Sale a la luz la versión del círculo cercano de CR7 y el por qué dejó a la selección
La UEFA recuerda los mejores momentos de Cristiano
? We’ll miss these moments @Cristiano https://t.co/scBSnHwMqq— UEFA (@UEFA) November 5, 2026
Reacciona el técnico Jorge Jesús
Jorge Jesús habla del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección
El técnico de Portugal rompe el silencio tras el inesperado anuncio de CR7
Cristiano se perfilaba para jugar con Portugal en noviembre
Cristiano Ronaldo reaparece en la prelista de la Selección Portuguesa
Tras el distanciamiento, el astro ha vuelto a ser considerado para jugar con Portugal
La FIFA también recuerda las maravillas del astro portugués
Only one person has scored at six different FIFA World Cup tournaments. That person is Cristiano Ronaldo. Learn more ? https://t.co/KLN5A7Hqzi https://t.co/qZqYJfxBSO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 5, 2026
Los números de CR7 en Copas del Mundo
El Ballon d'Or también lo despide
El último baile de Cristiano Ronaldo en un Mundial
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