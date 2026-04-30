CONMEBOL otorga un millón de dólares a sus equipos campeones

EFE

La Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) destacó este lunes que premia con 1 millón de dólares a los equipos campeones de las ligas de los 10 países que integran la entidad, una iniciativa que busca "aumentar la competitividad" del balompié regional.

"Hemos generado un círculo virtuoso, trabajando por y para el futbol. Todo lo que ingresa se reinvierte en el desarrollo del deporte", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, citado en una nota de prensa del organismo.

Como parte de este programa, el domingo el club paraguayo Olimpia recibió un premio de 500,000 dólares tras alzar anticipadamente el título del torneo Apertura del futbol guaraní.

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"Tenemos la seguridad de que el flamante campeón paraguayo le dará un buen uso a este importante premio económico", dijo Domínguez en una declaración remitida a EFE.

El dirigente señaló que "con una casa ordenada y una administración transparente" es posible "aumentar la competitividad del futbol sudamericano", que, aseguró, "ya cuenta con millones de seguidores en otros continentes".

En el comunicado, la CONMEBOL recordó que ha estado reconociendo económicamente a los campeones sudamericanos desde la campaña 2022, y que las federaciones nacionales "tienen la libertad de dividir este monto en uno o dos premios", lo que les permitiría entregar montos a los ganadores de torneos cortos, como Apertura y Clausura.

El organismo indicó que con esa iniciativa reafirma "su compromiso con el crecimiento del futbol sudamericano", al promover "mayores estándares de competencia" y acompañar el desarrollo deportivo de los clubes.