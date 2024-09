Con solo 31 años, Raphael Varane se retira como jugador

Para algunos futbolistas, la edad de 31 años puede ser un momento de consolidación, madurez y tal vez una de las mejores etapas en su carrera, pero para Raphael Varane, es momento del retiro.

El defensa francés anunció el fin de su trayectoria como jugador a una edad muy poco usual.

“Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”, escribió el jugador nacido en 1993.

A través de una carta en redes sociales, el exjugador del Real Madrid y Manchester United aseguró que se siente tranquilo con la decisión que ha tomado y muy orgulloso de lo que fue su carrera, una que duró 14 años, pues hay que recordar que inició profesionalmente a los 17 en el Lens de su país.

“No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de haber mantenido mis principios de sinceridad y de haber intentado dejar todas las cosas mejor de lo que las encontré. Espero haberlos hecho sentir orgullosos”, siguió el ahora exjugador, quien a lo largo de su carrera ganó 21 títulos del máximo nivel.

Varane había fichado con el Como en este mercado, pero al no poderse recuperar de la rodilla pidió no ser inscrito. Esa lesión finalmente fue la que la que lo convenció de poner fin a su carrera como jugador y ahora trabajará en el club italiano como ayudante de Cesc Fábregas, entrenador del equipo.

“Y así comienza una nueva vida fuera del terreno de juego. Seguiré en el Como. Sólo que sin usar mis botas y espinilleras”, confirmó Raphael, quien a lo largo de su carrera solo jugó en tres equipos, cuatro si contamos la Selección de Francia, con la cual ganó la Copa del Mundo de Rusia 2018.