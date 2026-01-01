Comienza una era sin Sergio Busquets ni Jordi Alba

Héctor Cantú

El Inter Miami, flamante campeón del futbol de los Estados Unidos, vivirá un 2026 de renovación absoluta, en especial luego del retiro de dos de sus grandes figuras: Sergio Busquets y Jordi Alba.

Ambos futbolistas, que llegaron a Las Garzas para flanquear y acompañar a Leo Messi en su deseo por lograr el título, decidieron anunciar de manera anticipada, su retiro definitivo de las canchas de futbol una vez terminada la temporada.

El balón tenía una deuda pendiente con ellos y decidió que su adiós fuera con los máximos honores posibles: levantando la primera MLS Cup en la historia del Inter Miami.

Son 56 títulos los que consiguieron entre ambos. Sergio Busquets con algunos más que su inagotable compañero en las zagas del Barcelona y el Inter Miami.

Ahora, el equipo de la Florida ha comenzado su proceso de visorías para encontrar a los dos futbolistas que ocupen las posiciones que dejaron vacías los españoles.

Uno de los principales señalados como opción para llegar a la media cancha del Inter Miami es el también español Koke, quien podría terminar su aventura con el Atlético de Madrid para probar suerte en el futbol de los Estados Unidos.

Otro de los grandes nombres que suenan para incorporarse a las Garzas en 2026 es Timo Werner, quien podría ocupar la posición de Alba una vez que termine su contrato en el próximo verano.

Así, el Inter Miami comenzará una nueva era en la que, una vez más de la mano de Leo Messi, intentarán refrendar el título en la Major League Soccer.